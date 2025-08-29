29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, Confcommercio chiede rimodulazione BRT

Leo Spalluto 29 Agosto 2025
centered image

TARANTO – LE BRT tornano al centro dell’attenzione e anche  Confcommercio di Taranto chiede la rimodulazione dei percorsi per non perdere parcheggi e clienti delle attività commerciali.

About Author

Leo Spalluto

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, appello di Nobilissima Taranto. “Palazzo D’Ayala non sia un albergo”

29 Agosto 2025 Leo Spalluto

Taranto, le prime parole del nuovo presidente di Kyma Ambiente Spalluto

29 Agosto 2025 Leo Spalluto

Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, FdI incontra sindacati: “Produzione acciaio non può fermarsi, è strategica”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Forza Italia, Gasparri e Barelli: “Il futuro dell’ex Ilva è fondamentale”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Singapore, Pilato e Tarantino fermate per furto: interviene Tajani

29 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Taranto, Confcommercio chiede rimodulazione BRT

29 Agosto 2025 Leo Spalluto

Torre Guaceto: contest fotografico “Tesori dell’Adriatico”

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Vasco Rossi: “I love Puglia, la mia seconda casa”

29 Agosto 2025 Redazione

Furto di escavatori a Modugno: bottino da 250mila euro

29 Agosto 2025 Antonella Fazio