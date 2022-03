TARANTO – Una serata toccante, un messaggio forte per la Pace in Ucraina. Il pubblico presente nella Chiesa di Sant’Antonio, a Taranto, ha salutato con applausi scroscianti la National Chamber Ensemble Kiyv Solist, che con 15 dei suoi elementi ha tenuto il concerto “La musica che unisce” su iniziativa di Orchestra della Magna Grecia, Confindustria Taranto, Arcidiocesi di Taranto e Comune.

Il gruppo di musicisti era in Italia al momento dello scoppio del conflitto: sono rimasti bloccati nel nostro Paese, privi di risorse economiche. Proprio per questo continuano a suonare per sostentarsi economicamente e finanziare il viaggio di ritorno nel proprio paese.