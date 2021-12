Taranto, comune: no del Tar a ricorso contro scioglimento anticipato

TARANTO – E’ stato respinto dal Tar di Lecce il ricorso presentato da tre ex assessori del Comune di Taranto e da altrettanti ex consiglieri comunali contro lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale e il decreto di sospensione dell’assise da parte del prefetto di Taranto in attesa del decreto definitivo di scioglimento da parte del presidente della Repubblica. Lo rende noto oggi il consigliere regionale della Puglia (lista Popolari con Emiliano), Massimiliano Stellato, che essendo anche consigliere comunale di Taranto, insieme ad altri 16 consiglieri tra maggioranza e opposizione, ha firmato le dimissioni provocando così la fine anticipata della consiliatura al Comune di Taranto.