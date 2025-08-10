10 Agosto 2025

Taranto, Comune e librai: intesa per ridurre disagi fornitura testi

Dante Sebastio 10 Agosto 2025
Amministrazione e SIL Confesercenti: “Nessuno studente senza libri a inizio anno”

Si è svolto l’8 agosto, nella sede dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, un incontro tra l’assessore Maria Lucia Simeone e una delegazione di librai del SIL Confesercenti della provincia, guidata dal presidente Luigi Traetta.

Erano presenti, per il Comune, il P.O. Nicodemo Lobello e il funzionario Nicola Trupo, mentre per Confesercenti Taranto ha partecipato anche il direttore Cosimo Malagnini.

Al centro del confronto, la distribuzione dei libri di testo alle famiglie, un tema che ogni anno presenta criticità logistiche e organizzative, soprattutto nel periodo immediatamente precedente all’avvio delle lezioni.

Durante l’incontro è emersa la volontà comune di migliorare tempi e modalità di consegna, evitando i disagi che in passato hanno interessato famiglie, librai e istituti scolastici. Tra le priorità individuate, una più stretta collaborazione tra case editrici, punti vendita e scuole, con il supporto dell’amministrazione comunale.

«Abbiamo apprezzato la piena disponibilità dell’assessore Simeone ad affrontare il problema con pragmatismo e visione sistemica – ha dichiarato Luigi Traetta –. Vogliamo garantire un servizio puntuale alle famiglie affinché nessuno studente inizi l’anno scolastico senza i testi necessari».

L’assessore Simeone ha ribadito «l’importanza di un metodo di lavoro basato sulla concertazione e sul coinvolgimento dell’intera filiera, per una gestione ordinata e funzionale del processo di fornitura, nell’interesse comune di famiglie, studenti, scuole e operatori economici».

