Taranto, comunali: Forza Italia presenta la sua lista

Taranto, Forza Italia ha incontrato gli elettori presso il Salina Hotel, per presentare la lista in supporto di Luca Lazzàro, candidato sindaco per Taranto.

L’On. Mauro D’Attis ha detto: “I tarantini sappiano che i fondi per i Giochi del Mediterraneo sono arrivati grazie a Forza Italia”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts