Taranto: Commissione elettorale in carica anche con Comune commissariato

In merito alla composizione e alla durata della Commissione Elettorale Comunale, attraverso una nota il Comune di Taranto rende “opportuno chiarire quanto previsto dall’articolo 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, secondo cui la Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

“Il principio della permanenza in carica della Commissione elettorale si applica anche in situazioni particolari, come il commissariamento dell’Ente – si legge -. Anche in tali circostanze, la Commissione continua a esercitare le proprie funzioni fino a quando non viene nominata una nuova Commissione da parte del Consiglio comunale regolarmente insediato”.

A conferma di questa interpretazione normativa, si segnala il parere espresso dalla Prefettura di Taranto, che ha ribadito la validità della Commissione elettorale anche durante il periodo di commissariamento del Comune, come avvenuto nel corso del 2022. “Tale posizione è pienamente conforme all’orientamento già espresso dal Ministero dell’Interno, che ha più volte confermato l’applicabilità della norma anche in fase di gestione commissariale”, conclude la nota.

