TARANTO – Misterioso e inquietante episodio nel centro di Taranto. È stato esploso un colpo d’arma da fuoco, presumibilmente una pistola, contro la porta del retrobottega di un’attività. Gli uomini della Polizia Scientifica sono intervenuti nelle scorse ore in un cortile di via Gorizia, nel rione Borgo del capoluogo ionico. Gli investigatori, al termine di un’accurata ispezione, hanno trovato sul posto un soltanto bossolo, il proiettile ha danneggiato la porta dell’ingresso secondario dell”esercizio commerciale e si è conficcato nel muro. Stando a quanto si apprende, non ci sono stati feriti. Dalle indagini, al momento, non sarebbero emersi elementi utili ad ipotizzare i motivi legati all’intimidazione, sarà necessario appurare se effettivamente chi ha sparato volesse prendere di mira l’attività. Al vaglio degli inquirenti, oltre alle immagini delle telecamere presenti in zona, anche le testimonianze raccolte subito dopo l’accaduto

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp