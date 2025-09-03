3 Settembre 2025

Taranto, cocaina nascosta in cucina: in manette pregiudicato

Dante Sebastio 3 Settembre 2025
La Polizia ha arrestato un 45enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Da alcuni giorni i Falchi della Squadra Mobile avevano intensificato i controlli nei cortili di via Crispi, area già al centro di precedenti operazioni antidroga. L’attività di osservazione aveva messo in luce un costante via vai di giovani, molti dei quali noti come tossicodipendenti, diretti verso un appartamento abitato dal pregiudicato.

Quando l’uomo ha aperto la porta convinto di accogliere un cliente, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione. In cucina è stata trovata una busta contenente dieci dosi di cocaina già pronte per lo smercio, insieme al materiale per il confezionamento e a 125 euro in banconote di piccolo taglio.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno identificato due giovani che si erano recati sul posto per acquistare una dose. Al termine degli accertamenti, è stato disposto l’arresto.

