STURNO (AV) – Nel ritiro di Sturno c’è anche Ismaila Badje, attaccante gambiano di 21 anni che il Taranto spera si tesserare nonostante gli scogli burocratici per il suo status di extracomunitario.L’ex Brindisi ha giocato anche la prima amichevole della stagione: entrato nella ripresa, ha segnato un gol ed è riuscito a procurarsi un rigore, poi trasformato da Labriola. Ci sono ancora impedimenti burocratici per il tesseramento, ma il club rossoblu è al lavoro per risolverli, come conferma il diesse Dionisio: “Il calciatore presenterà un’istanza alla Figc, anche in base alle indicazioni del suo agente che conosce bene la materia. È un ragazzo di prospettiva, io e Di Costanzo lo conosciamo bene e ci piacerebbe portare a Taranto”.