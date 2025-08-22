Taranto, CISL FP: “Asili nido comunali tornino servizio pubblico di qualità”

22 Agosto 2025

La CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale sull’importanza di inserire gli asili comunali nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, con particolare riferimento al Programma 01 della Missione 04 – Istruzione Prescolastica.

Con una nota ufficiale indirizzata al sindaco Piero Bitetti e all’assessore all’Istruzione Maria Lucia Simeone, il sindacato sottolinea il valore strategico della gestione diretta delle nove strutture comunali già operative, a cui si aggiungerà la nuova sede in fase di consegna. Secondo la CISL FP, questa scelta rafforza la qualità del servizio, garantisce continuità educativa e valorizza le professionalità interne.

“Riteniamo fondamentale che l’istruzione prescolastica torni a essere un punto di riferimento pubblico di qualità per le famiglie tarantine – dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL FP – e chiediamo un impegno concreto per la definizione del DUP e la piena valorizzazione delle strutture comunali”.

La CISL FP chiede inoltre tempi certi e strumenti concreti per l’approvazione del DUP, accompagnati da un confronto costante con le organizzazioni sindacali, così da definire una pianificazione condivisa e sostenibile.

Il sindacato ribadisce infine la necessità di riconoscere il ruolo centrale dei lavoratori del settore educativo, veri pilastri per la crescita dei bambini e per il sostegno alle famiglie, chiedendo che la progettualità futura metta al centro competenze e professionalità.

