19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Polizia

Taranto, cibo conservato male: sanzioni per titolare paninoteca

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
centered image

A seguito dei controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa su esercizi pubblici, una paninoteca della Litoranea salentina è stata sanzionata. Gli agenti e il personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto hanno effettuato ispezioni nelle attività di ristorazione della zona di Montedarena. In una paninoteca con annesso parcheggio sono stati rinvenuti 100 chili di alimenti conservati in modo non idoneo e privi di certificazioni sulla provenienza. È stato inoltre accertato l’utilizzo di un deposito abusivo per gli alimenti e la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazioni. Il deposito è stato svuotato e sottoposto a sequestro, mentre il locale è stato sanzionato con multe per circa tremila euro.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

L’ultimo saluto a Pasquale Dinoi e la lettera struggente dei colleghi

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, sospeso circolo privato: “È un covo di pregiudicati”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, violento scontro tra due auto in via Medaglie d’Oro

18 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto accende il countdown verso i Giochi del Mediterraneo 2026

18 Agosto 2025 Massimo Todaro

Martina Franca: successo per la seconda edizione di “Compà”

18 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Tassa di soggiorno: a Martina Franca aumentano le tariffe

18 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

potrebbe interessarti anche

Melfi, Stellantis: il 25 agosto riparte la produzione

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

L’ultimo saluto a Pasquale Dinoi e la lettera struggente dei colleghi

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Corato, ufficiale il ritorno dell’attaccante Savino Leonetti

19 Agosto 2025 Massimo Todaro

Speciale Calciomercato – Puntata del 18 agosto 2025

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello