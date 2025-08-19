Taranto, cibo conservato male: sanzioni per titolare paninoteca

A seguito dei controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa su esercizi pubblici, una paninoteca della Litoranea salentina è stata sanzionata. Gli agenti e il personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto hanno effettuato ispezioni nelle attività di ristorazione della zona di Montedarena. In una paninoteca con annesso parcheggio sono stati rinvenuti 100 chili di alimenti conservati in modo non idoneo e privi di certificazioni sulla provenienza. È stato inoltre accertato l’utilizzo di un deposito abusivo per gli alimenti e la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazioni. Il deposito è stato svuotato e sottoposto a sequestro, mentre il locale è stato sanzionato con multe per circa tremila euro.

