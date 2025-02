Taranto, chiuso un B&B per irregolarità: denunciati i gestori

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle strutture ricettive di Taranto per verificare il rispetto delle normative. Durante un’ispezione della Divisione di Polizia Amministrativa e dell’Ufficio Immigrazione, è emerso che un B&B nella Città Vecchia non aveva registrato due cittadine extracomunitarie, di cui una irregolare in Italia.

I due gestori sono stati denunciati per omessa comunicazione delle generalità degli ospiti e la struttura è risultata priva delle autorizzazioni necessarie, inclusa la S.C.I.A. e il Codice Identificativo di Struttura (CIN). A seguito delle gravi irregolarità, il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha disposto la chiusura dell’attività.

Nel corso di altri controlli sul territorio, la Squadra Volante ha denunciato tre persone. Due uomini, un 29enne tarantino con precedenti e un 43enne della provincia jonica, sono stati sorpresi a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. Per il secondo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stata avanzata una proposta di foglio di via obbligatorio.

Infine, un 25enne tarantino è stato trovato in possesso di un coltello in Piazza della Vittoria ed è stato denunciato per porto illegale di arma da taglio, con proposta di divieto di ritorno a Taranto.

Si ricorda che per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

