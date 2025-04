Taranto, chiuso per 15 giorni un circolo privato abituale ritrovo di pregiudicati

Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei circoli privati a Taranto.

Nel mirino degli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa è finito un circolo ricreativo situato in via Mazzini, già oggetto di circa dieci controlli nel corso dell’ultimo anno, durante i quali è stata rilevata la costante presenza di soggetti con numerosi precedenti penali, soprattutto per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ma anche per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Nell’ultimo intervento, avvenuto a marzo scorso, gli agenti hanno inoltre riscontrato la presenza nel locale di sei apparecchi da intrattenimento non collegati in rete e privi delle necessarie autorizzazioni.

Alla luce della documentazione raccolta, il Questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto che la situazione rappresentasse un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, con il rischio di degenerare in fenomeni criminosi.

È quindi scattato il provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni, notificato direttamente al presidente pro tempore del circolo dagli agenti della Polizia Amministrativa.

L’azione rientra in un più ampio piano di prevenzione messo in campo dalla Questura per contrastare situazioni a rischio e garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione cittadini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author