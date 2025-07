Taranto, chiuso circolo ricreativo: arresti, minacce e gravi irregolarità

Il questore Sinigaglia ne ha disposto la cessazione dell’attività perché frequentata da pregiudicati e senza autorizzazioni

La Polizia ha disposto la chiusura immediata di un circolo ricreativo situato in via Andronico a Taranto, emettendo un decreto di cessazione dell’attività a carico del presidente del club.

Il provvedimento è stato adottato sulla base degli accertamenti svolti dalla Divisione di Polizia Amministrativa, che nei controlli periodici ha riscontrato la presenza, all’interno e nei pressi del circolo, di numerosi soggetti con precedenti per furto, rapina, ricettazione, rissa e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il locale era già finito sotto i riflettori nei giorni scorsi durante un’operazione condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che hanno arrestato un 39enne pregiudicato tarantino, trovato in possesso di una pistola con caricatore. L’arresto è avvenuto nelle immediate vicinanze del circolo. In quell’occasione, gli agenti sono stati accerchiati da numerose persone con atteggiamenti minacciosi, tra cui diversi frequentatori del club, che pretendevano la liberazione del fermato.

Alla luce di questo episodio e del quadro complessivo emerso dalle indagini, Michele Davide Sinigaglia, questore di Taranto, ha ritenuto che la prosecuzione dell’attività del circolo costituisca un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da qui la decisione di procedere con la chiusura.

Oltre al provvedimento, il presidente del circolo è stato anche sanzionato per mancanza di documentazione sull’affiliazione a un ente di promozione riconosciuto dal Ministero dell’Interno e per aver avviato un’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie certificazioni comunali.

