Taranto, Cesareo lascia la Fondazione Mediterraneo per lo Sport

TARANTO – Il presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi, Vincenzo Cesareo, ha deciso di non proseguire il suo impegno con la Fondazione Mediterraneo per lo Sport. Questo progetto, promosso dal commissario di governo per i Giochi di Taranto 2026, punta a rilanciare due discipline sportive di grande rilievo per la città: il calcio e il basket.

Nonostante il 24 marzo scorso Cesareo avesse partecipato alla conferenza stampa congiunta nella sede della Camera di Commercio di Taranto, ha ora scelto di fare un passo indietro. Contattato dalla redazione di Antennasud, ha confermato la notizia e spiegato le ragioni della sua decisione:

“Pur riconoscendo che l’iniziativa di Massimo Ferrarese sia sicuramente lodevole, non posso essere coinvolto in prima persona. Inizialmente pensavo si trattasse di una fondazione di natura pubblica, ma avendo appreso che sarà una struttura privata, ritengo che, in qualità di presidente della Camera di Commercio, non sia opportuno assumere incarichi che potrebbero generare malumori. Il mio eventuale coinvolgimento potrebbe avvenire solo a titolo personale. Come imprenditore privato, valuterò se aderire una volta esaminato lo statuto e conosciuti i partecipanti.”

Questa scelta, tuttavia, non ha rallentato il progetto di Massimo Ferrarese, che ha confermato la volontà di portare avanti l’iniziativa e di perseguire gli obiettivi prefissati.

