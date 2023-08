Taranto, centinaia di tifosi al campo B per abbracciare la squadra dopo il ritiro

Centinaia di tifosi al “campo B” dello stadio Erasmo Iacovone per salutare la squadra al il rientro a Taranto dopo il lungo ritiro di Cascia. Applausi a scena aperta sia agli atleti che all’allenatore Capuano.

Ha assistito all’allenamento anche la presidente rossoblù Massimo Giove, il quale si è detto molto contento di questa accoglienza: “È stato fatto un percorso lungo e difficile, ma che comincia a dare risultati. Ovviamente non prometto niente, perché sarà sempre il campo a parlare”. Per quanto riguarda la campagna di rafforzamento della squadra, lo stesso Giove si è espresso così: “È un mercato strano, inchiodato. Faremo di tutto per il 3 settembre, ma come abbiamo dimostrato finora proveremo a fare tutto anche tendo d’occhio il bilancio”.

Un Eziolino Capuano visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi ha invece detto: “Questa gente è il risultato a cui ambivo. Far tornare l’entusiasmo e soprattutto le persone allo stadio era una delle mie priorità. Mi sono ripreso quella piazza che avevo perso 22 anni fa”.

Anche il capitano Antonio Ferrara ha parlato ai nostri microfoni al termine dell’allenamento: “Sono sei anni che sono qui ed ogni anno ci sono voci di mercato che mi vedono andar via, però io rimango. Il Taranto mi vuole ed io voglio il Taranto. Questa presenza di tifosi ci riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp