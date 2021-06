“Taranto C’è” : diretta su Antenna Sud 85 per la promozione del Taranto FC 1927

Una serata di gala. Un momento speciale per celebrare la promozione del Taranto in serie C assieme a tutti i protagonisti della splendida cavalcata rossoblù.

Antenna Sud 85 dedica alla tifoseria jonica e a tutti gli amanti del calcio pugliese un nuovo appuntamento targato Taranto F.C. 1927.

Segnatevi l’orario: stasera, venerdì 18, in diretta su Antenna Sud 85 a partire dalle ore 21 “Taranto C’è“: sul palco allestito per l’occasione dirigenti, tecnici e calciatori saranno intervistati dal nostro direttore Gianni Sebastio coadiuvato da Valentina Fanigliulo e Leo Spalluto.

L’ennesimo grande sforzo del Gruppo Editoriale Domenico Distante: da sempre la casa del calcio pugliese.