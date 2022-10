TARANTO – Sono stati vissuti momenti di tensione in pieno centro a Taranto, all’interno di un cantiere per l’esecuzione di lavori pubblici in Via Pisanelli all’angolo con via Mazzini. Stando a quanto si è appreso, mentre si stava effettuando uno scavo, sarebbe stato tranciato un cavo elettrico. Prima una sfiammata e poi uno scoppio che ha attirato anche l’attenzione dei residenti nella zona, fortunatamente non ci sono stati feriti. E’ subito scattato l’allarme anche grazie alle numerose segnalazioni giunte al centralino dei Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto insieme con la Polizia Locale del capoluogo ionico. In seguito all’incidente è andata via l’energia elettrica in alcune abitazioni circostanti. L’area interessata è stata circoscritta, messa in sicurezza ed interrotta al traffico in attesa dell’intervento dei tecnici.