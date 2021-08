Taranto | Cattivi odori, altra notte d’inferno per i tarantini

È stata una notte d’inferno per molti tarantini, quella appena trascorsa, a causa delle emissioni odorigene. Purtroppo a Taranto spesso i cittadini segnalano cattivi odori ed aria irrespirabile. Emissioni odorigene insopportabili che giungono dalla zona industriale. Ogni volta scatta un protocollo stabilito tempo fa dalla Prefettura per le verifiche del caso. Ma questo fenomeno si ripete puntuale ciclicamente mettendo in difficoltà i cittadini tarantini

La scorsa notte infatti decine di chiamate al centralino dei Vigili del fuoco, dall’1.30 alle 6 di stamattina.

In particolare le segnalazioni sono giunte dalla zona costiera,

viale Jonio e Taranto due, San Vito e Lama

I Vigili del fuoco in queste ore hanno ascoltato Eni, ex Ilva e la Capitaneria di Porto (per quanto riguarda le navi in rada e ormeggiate a Taranto) con esito negativo nessuno ha confermato problemi agli impianti