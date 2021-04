Taranto | Caso-fiction, Arcelor “perdona” secondo dipendente

Il secondo dipendente di ArcelorMIttal al quale l’azienda aveva comminato una sospensione per il post sulla fiction “Svegliati amore mio” non subirà ulteriori provvedimenti e continuerà a lavorare nel centro siderurgico.

E’ quanto si apprende da fonti aziendali: il lavoratore, assieme ad un collega licenziato nella giornata di oggi, aveva condiviso sul proprio profilo fb un post che invitava a vedere la fiction di Canale 5, “Svegliati Amore Mio”. L’azienda ha prima sospeso i due dipendenti e chiesto loro spiegazioni, da fornire in 5 giorni, a proposito dei post, che ArcelorMittal – nella lettera di contestazione firmata dal direttore del personale, Arturo Ferrucci – ha ritenuto lesivi dell’immagine aziendale e dei suoi dirigenti.

In seguito il dipendente avrebbe chiarito la propria posizione nel corso di un incontro con i vertici aziendali a cui hanno fatto seguito le scuse pubbliche, contenute in un nuovo messaggio sul proprio profilo Facebook. “Intendo prendere le distanze – ha scritto il lavoratore – da una mia precedente pubblicazione in bacheca in occasione della prima puntata della fiction Mediaset, in virtù della quale mi è stata mossa una contestazione disciplinare dal mio datore di lavoro. Chiedo pubblicamente scusa e tale post non aveva, nelle mie intenzioni, finalità denigratorie ed offensive verso nessuno”.

I giorni di sospensione – aggiungono le fonti aziendali – “sono stati già scontati dal dipendente che non subirà ulteriori sanzioni”.