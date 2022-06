TARANTO – Sarebbero state rilevate carenze igienico sanitarie, nonché l’assenza di un’estetista provvista di regolare diploma, requisito indispensabile per offrire al pubblico questo tipo di prestazione. Così, la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, in collaborazione con il personale della ASL di Taranto, nel corso dei consueti ed ordinari controlli amministrativi, hanno sanzionato un centro estetico gestito da personale di nazionalità cinese, in Viale Magna Grecia.

Il personale sanitario ha provveduto alla cessazione immediata dell’attività estetica e richiederà al Sindaco di Taranto l’adozione di un provvedimento urgente per la sospensione dell’attività commerciale.