I Carabinieri del N.A.S. di Taranto, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere illeciti nella ristorazione, hanno eseguito un’attività ispettiva, con il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl tarantina, in un noto ristorante della provincia di Taranto.

Nel corso dell’ispezione sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie strutturali dovute alla mancanza di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria in violazione alle normative specifiche del settore, determinando quindi la non corretta prassi igienico-sanitaria così come previsto dal manuale di autocontrollo alimentare.

Il Direttore del SIAN della ASL di Taranto ha disposto la sospensione dell’attività di ristorazione fino all’eliminazione delle criticità riscontrate. Al responsabile del ristorante è stata contestata la violazione amministrativa pari a 1.000 euro.