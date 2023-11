Taranto: carenze igieniche, sanzionato ristorante cinese

La Polizia continua a controllare e vigilare sugli esercizi pubblici. Durante un’ispezione in un ristorante cinese, nel centro del capoluogo ionico, la Divisione di Polizia Amministrativa ha trovato molte carenze igienico-sanitarie negli ambienti e nelle attrezzature da cucina, oltre a violazioni amministrative, inclusa l’assenza della titolare, una donna cinese di circa 60 anni, e di un suo rappresentante per la gestione dell’attività. Inoltre, un dipendente extracomunitario con regolare permesso di soggiorno è stato impiegato irregolarmente. La titolare del ristorante è stata multata di quasi 2.000 euro, mentre l’ASL, che collabora solitamente in questi controlli, ha imposto precise misure per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie, multando la titolare con 1.500 euro.

