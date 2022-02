Taranto – La problematica della carenza di organico, non ancora risolta, ha portato ad una nuova manifestazione dei sindacati della Polizia Penitenziaria (Osapp, UilPa, Sinappe, Uspp, Cisl Fns e Cnpp). Si terrà domani alle 9 a Taranto un sit in di protesta a causa della revoca dei rinforzi concessi. I sindacati fanno sapere che il provveditore regionale Giuseppe Martone e il direttore Sonia Fiorentino, “tramite la firma di un documento, avevano condiviso con tutte le organizzazioni sindacali, il non più procrastinabile invio presso la struttura di almeno 45 unità di personale di Polizia Penitenziaria per la urgente necessità di aprire il nuovo padiglione Jonio, a seguito di una presenza di circa 690 detenuti, assicurando nell’immediatezza che il personale della struttura tarantina sarebbe stato supportato da 20 unità di personale del Gruppo operativo mobile, cosa di fatto avvenuta”. Invece, dicono le sigle sindacali, “a distanza di solo 6 giorni, non perché il carcere non sia più sovraffollato, anzi vi è stato un incremento di popolazione detenuta, alle 20 unità del Gruppo operativo mobile è stato disposto il rientro nella sede di Roma”. Un altro sindacato degli agenti penitenziari, il Sappe, ha invece sospeso la protesta del 22 febbraio perché è stato convocato dal ministero. A quest’ultimo, il segretario generale Sappe, Donato Capece, chiederà “l’intervento urgente dell’amministrazione in un momento così difficile per il penitenziario del capoluogo ionico sottoposto ad una dura prova anche dal punto di vista giudiziario, con l’inchiesta che ha portato alla scoperta di un giro di droga e telefonini introdotti illegalmente nel carcere, in cui è coinvolto anche un agente infedele”. “Da mesi – si afferma – il Sappe denuncia la mancanza di controlli, e purtroppo l’inchiesta della Magistratura ci ha dato ragione poiché la carenza di poliziotti, lascia aperte autostrade non solo per i delinquenti, ma anche per chi tradisce la divisa che indossa”.