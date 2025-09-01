Taranto, carenza agenti Polizia Locale: “Turni e sicurezza a rischio”

“La Polizia Locale di Taranto è alle prese con una grave carenza di organico che mette a rischio la copertura dei servizi e la gestione delle emergenze, soprattutto nelle ore notturne”. Lo scrivono in una nota alcuni operatori della stessa Polizia Locale.

”Su circa 120 unità complessive, l’età media elevata del personale riduce la disponibilità effettiva a poco più di 40 agenti operativi sul territorio – si legge -. Un numero insufficiente a garantire turni completi, specialmente nei fine settimana.

La criticità è emersa in modo evidente nella notte tra il 27 e il 28 agosto, quando un incidente mortale nel quartiere Tamburi ha visto un 25enne perdere la vita nello scontro tra moto e auto. “Le difficoltà di gestione e di ricostruzione della dinamica hanno mostrato i limiti di un organico ridotto, incapace di coprire tempestivamente le emergenze”, evidenzia la nota.

Anche i servizi ordinari risultano compromessi: personale destinato a progetti specifici, come la pulizia stradale, viene spesso dirottato su altre attività, come la gestione del traffico per l’apertura del Ponte Girevole.

“Le possibili soluzioni passano da nuove assunzioni attraverso l’apertura della graduatoria valida fino a giugno 2026, dal rafforzamento dei turni notturni e da una pianificazione più efficiente delle risorse. Tra le proposte anche la creazione di unità specializzate per incidenti stradali e grandi eventi”, suggeriscono gli operatori.

“Con l’avvicinarsi dei Giochi del Mediterraneo, la pressione cresce: la città si aspetta dall’amministrazione decisioni rapide e concrete per evitare che la carenza di agenti si traduca in ulteriori rischi per la sicurezza dei residenti”, conclude la nota.

