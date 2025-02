Taranto, carambola su tre auto in sosta in stato d’ebbrezza

TARANTO – Alza il gomito, perde il controllo della propria vettura, tampona una auto in sosta e ne danneggia altre due.

E ‘ quanto è avvenuto nella serata di sabato 8 a Taranto in viale Magna Grecia: l’incauto guidatore, fermato dalla Polizia Locale, si è ferito sbattendo la testa contro il parabrezza della propria auto. Ha rifiutato il ricovero ma ha subito il sequestro del mezzo e della patente.

Il traffico è rimasto interrotto sulla trafficata arteria stradale per circa un’ora.

FOTO DI FRANCESCO MANFUSO



