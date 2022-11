Condividi su...

Nella serata di giovedì 24 novembre, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di una donna, nel quartiere Tamburi, messo a soqquadro dall’ex convivente. I militari, dopo aver ascoltato e calmato la donna, sono riusciti a intercettare immediatamente l’uomo, sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Taranto proprio per reati di stalking commessi nei mesi precedenti nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, senza fissa dimora, è stato arrestato e portato in carcere.