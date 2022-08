TARANTO – Un Carabiniere in pensione di 70 anni originario della Campania, è morto annegato nelle acque della Marina di Manduria, a Torre Borraco, in provincia di Taranto. Il corpo dell’uomo è stato notato in acqua da alcuni bagnanti che lo hanno portato a riva dove gli è stato anche praticato il massaggio cardiaco in attesa che arrivasse l’ambulanza del 118. Purtroppo per il 70enne non c’è stato nulla da fare. Probabilmente l’annegamento è dovuto ad un malore, ma non è escluso che si sia trovato in difficoltà a causa del mare agitato. Dopo le procedure di rito il corpo è stato consegnato ai familiari.