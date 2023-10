Taranto: Capuano, ‘Vittoria dal valore inestimabile’

(Di Lorenzo Ruggieri) Secondo successo di fila per il Taranto di Capuano. La rete di Zonta sullo scadere, infatti, consente alla squadra rossoblù di strappare i tre punti nel derby contro la Virtus Francavilla. Queste le dichiarazioni del tecnico degli ionici al termine della sfida: “Sapevamo che la gara di oggi sarebbe stata difficile e importante. Giocavamo contro una Virtus Francavilla ferita e che attendeva questo match per riconciliarsi con il proprio pubblico. Siamo passati in svantaggio ma abbiamo ottenuto un grandissimo risultato, come solo una grande squadra avrebbe potuto fare. Volevamo prendere alti i nostri avversari e abbiamo disputato una prestazione importante. Siamo rimasti sempre con il 3-4-3, nonostante il mio collaboratore Zangla volesse cambiare modulo, e ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo giocato contro una squadra viva alla quale rivolgo i miei complimenti. Anche nei cambi abbiamo dimostrato coraggio, ho voluto inserire più qualità con Zonta e ho spostato De Santis a destra perchè vedevo Enrici in difficoltà. Questo successo ha un valore inestimabile ma non facciamo alcun volo pindarico, il nostro obiettivo resta il miglioramento della classifica dello scorso anno. Dedichiamo questo successo a coloro i quali amano questi colori e al presidente Giove. Oggi i tifosi rossoblù sembravano cinquemila, abbiamo reso felice un’intera città poiché il Taranto non aveva mai vinto qui. Oggi usciamo dal campo stremati dal punto di vista fisico e mentale ma fra poche ore affronteremo un’altra sfida. Cercheremo di recuperare qualcuno e sugli spalti voglio che non ci sia posto nemmeno per una mosca”.

