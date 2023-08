Taranto: Capuano, ‘Vannucchi è incedibile, notizie fasulle’

Vannucchi al Gubbio in cambio di Nocchi. La notizia, diventata virale sui social in men che non si dica, è finita anche sul telefonino di Eziolino Capuano che è andato su tutte le furie. “Non so chi abbia messo in giro questa voce, e nemmeno mi interessa, ma chi lo ha fatto è un delinquente. Vannucchi è incedibile – tuona il tecnico ad Antenna Sud -. Mettere in giro queste voci a un giorno dalla chiusura del mercato è da pezzi di merda. Spero che il tifoso tarantino capisca da chi informarsi evitando di andare dietro indiscrezioni fasulle, messe in giro ad arte da veri e propri delinquenti”.

