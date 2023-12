Taranto, Capuano: ‘Una vittoria da grande squadra’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Taranto chiude il 2023 con un successo in rimonta ai danni del Latina. Tre punti salutati con soddisfazione dal tecnico degli ionici, Ezio Capuano, nel corso della conferenza stampa post gara: “Volevamo fare un regalo alla città e al pubblico e abbiamo disputato una gara importante contro una squadra devastante in trasferta. Abbiamo vinto da grande squadra, siamo rimasti sempre in partita nonostante lo svantaggio e l’ennesimo rigore sbagliato. Il Latina non ha mai tirato in porta e non era facile concedere così poco ai nostri avversari. Abbiamo commesso degli errori ma sono stato bravo ad inserire Orlando tra le linee. È stata una sostituzione coraggiosa ma determinante. Siamo fieri e orgogliosi, la squadra è in crescita e il merito è dei ragazzi. Nessuno si sarebbe aspettato 33 punti al giro di boa e forse sarà il Natale più bello della mia vita. Non ho visto la classifica, ciò che conta è che questa squadra abbia vinto. I tre punti sono tutti per il pubblico e per il presidente Giove ma restiamo con i piedi per terra. Il rigorista? Antonini è molto bravo nei penalty e tra lui e Romano ho scelto il primo. Ora i ragazzi potranno riposare un po’ per poi riprendere con gli allenamenti il 28 dicembre. Nel mercato faremo qualcosa ma non stravolgeremo la squadra. I nuovi, però, dovranno sputare il sangue e giocare ai limiti dello strapazzo. Il nostro obiettivo principale a gennaio sarà trattenere i più bravi ”.

