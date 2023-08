Taranto, Capuano sull’esordio col Foggia: “Sogno uno Iacovone stracolmo”

Ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico del Taranto Ezio Capuano ha commentato il calendario dei rossoblu, soffermandosi in particolare modo sulla gara di esordio del prossimo 3 settembre, allo Iacovone, contro il Foggia: «Ogni squadra vale l’altra, sicuramente un derby così affascinante alla prima giornata non ce lo aspettavamo. Sarà una bella giornata, una sfida così importante a primo impatto è davvero tanta roba. Speriamo di farci trovare pronti – prosegue il tecnico – ma durante l’anno dobbiamo sfidarle tutte, perciò il calendario mi interessa relativamente. Sicuramente una gara così sarà bellissima disputarla alla prima giornata in casa: mi immagino di giocarla in uno Iacovone stracolmo».

Il tecnico, poi, loda i tifosi tarantini, giunti in ritiro per incitare la squadra nel secondo allenamento congiunto precampionato: «Già ieri, in occasione del test con il CynthiaAlbalonga, ho visto qualcosa di meraviglioso. Fare otto ore di viaggio per vedere quaranta minuti di una partita e dare tanto entusiasmo alla nuova squadra deve far capire ai miei giocatori in quale piazza si trovano, dove li ho portati e la maglia che rappresentano. Non posso far altro che ringraziare i tifosi per quella forza che ci hanno trasmesso».

