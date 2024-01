Taranto, Capuano: ‘Sono deluso, preso un gol da oratorio’

(Di Lorenzo Ruggieri) Termina con un pareggio il big match della seconda giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Al momentaneo vantaggio del Taranto con un rigore realizzato da Romano, infatti, ha risposto il quindicesimo centro stagionale di Jacopo Murano, bomber del Picerno. Un punto che lascia l’amaro in bocca agli ionici per le occasioni finali sprecate da Orlando e Bifulco: “Abbiamo preso un gol evitabilissimo, da oratorio, sbagliando anche a porta vuota”, ha commentato al termine del match Ezio Capuano, tecnico del Taranto: “Abbiamo giocato contro un’ottima squadra e non abbiamo rischiato nulla. Nella prima parte di gara il Picerno era molto chiuso e non avevamo profondità. Nella ripresa li abbiamo sfrantumati, impedendogli di superare la metà campo. Anche dopo il gol di Murano non ci siamo scomposti e avremmo meritato i tre punti. In campo ci siamo stati solo noi, siamo stati bravi ad imbruttire gli avversari. Contro di noi, però, il Picerno è sempre fortunato e anche oggi non avrebbe meritato il pareggio. Sono deluso e rammaricato, dopo una prestazione del genere non possiamo prendere gol così. La difesa era schierata e Murano ha staccato in mezzo a due. Abbiamo perso un’occasione per colpa nostra ed è un gran peccato. Resta una grande prestazione, otteniamo il sesto risultato utile consecutivo contro una squadra che non ha fatto nulla. Stiamo confermando di essere una delle più belle realtà nel calcio italiano, miglioriamo partita dopo partita. Dobbiamo intervenire sulla fascia destra e in attacco ma dopo una gara del genere non mi sembra giusto parlare di mercato”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp