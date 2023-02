Taranto: Capuano, ‘Siamo in difficoltà ma ne usciremo’

( di Lorenzo Ruggieri ) Sconfitta di Foggia: “Non volevamo concedere la profondità al Foggia e abbiamo disputato la partita che dovevamo. Ho visto solo parate da parte di Nobile, il quale ha anche compiuto un miracolo. A quattro minuti dal termine del primo tempo, l’arbitro si è inventato un rigore per i nostri avversari. Abbiamo sbagliato la ripresa, siamo stati arrendevoli e non dovrà capitare mai più. Ci è mancata la solita aggressività, l’umiltà e la cattiveria”.

Latina: “Il Latina è una squadra equilibrata, aggressiva, che lavora molto sulla profondità. Non sarà una partita facile, sarà una tappa importante, ma i conti si fanno alla fine sperando anche che qualche episodio giri a nostro favore. Serviranno calma e tranquillità, all’andata ci fu annullato un gol regolare al 95′ e domani scenderemo in campo per vincere, come sempre”.

Pochi gol: “Nelle ultime partite abbiamo fallito sotto tutti i punti di vista, non stiamo facendo bene e sono il primo responsabile. In questo momento produciamo poco e anche nei calci piazzati andiamo in confusione. Tuttavia, non dovremo lasciarci condizionare dalla frenesia e dalle tensione di fare gol a tutti i costi. Siamo in difficoltà, ma sono convinto che ne usciremo. Nelle ultime 11 gare abbiamo perso due volte, con Foggia e Catanzaro, per due rigori al limite della vergogna. Le critiche ci possono stare, ma devono essere costruttive. Avverto, invece, del pessimismo cosmico leopardiano: se dovessimo vincere con il Latina avremo più punti rispetto all’andata”.

Gioco: “Nelle mie squadre non vedrete mai il tiki-taka, chi vuole lo spettacolo può andare al circo. Per me conta solo il risultato. Nelle ultime gare siamo venuti meno nella realizzazione e nella fase di costruzione. Abbiamo qualche problema di assemblamento, sono arrivati tanti giocatori, ma solo Semprini, Sciacca e Nocciolini giocavano con continuità. Ringrazio la società, abbiamo operato anche in ottica futura. Ora dovremo centellinare i nuovi acquisti facendoli giocare. Conosco il mio lavoro e quello dei ragazzi, cerchiamo sempre di onorare la maglia ma dalle critiche sembra come se fossimo già retrocessi. L’obiettivo? Voglio fare più punti possibile e portare il Taranto in alto. Non abbiamo obiettivi, i conti si fanno alla fine”.

Formazione: “Tommasini si è allenato per la prima volta questa mattina e domani mancheranno altri giocatori importanti. Non cerco alibi, farò qualche variazione in base agli impegni ravvicinati, ma scenderà in campo una squadra equilibrata”.

