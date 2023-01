Taranto: Capuano, ‘Prestazione deludente’

(Di Lorenzo Ruggieri)

Eziolino Capuano (Taranto): ‘Nel primo tempo stavamo facendo bene e dopo l’infortunio di Romano ho schierato Bifulco tra le linee. Nell’intervallo, Alfredo ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e, non avendo conoscenza degli ultimi arrivati, ho messo Semprini ma il nuovo sistema si è rivelato un fallimento tattico. I due centrocampisti hanno fatto malissimo e camminavano in campo. Non ho effettuato cambi per mantenere il minutaggio, nonostante la società non me l’abbia mai chiesto. Ci è andata bene, abbiamo retto con le marcature preventive ma ad un certo punto la squadra era spaccata e lunga. È stato il più brutto secondo tempo della mia gestione, siamo una squadra equilibrata ma non possiamo giocare con due centrocampisti. Portare punti a casa è un dato positivo ma oggi dovevamo vincere e abbiamo fallito, me ne assumo ogni responsabilità. Dobbiamo lavorare di più e creare situazioni diverse. Non riusciamo a segnare ma non subìamo gol. Valuteremo domani le condizioni di Bifulco, mentre Romano ha avuto un contraccolpo al collo e non conosco i tempi di recupero. Il mercato? Resteremo vigili fino a martedì, nel caso in cui dovesse presentarsi un’occasione per il reparto in cui abbiamo le difficoltà maggiori. Gara con il Foggia? Tutte le partite sono difficili. Il Foggia è una squadra forte, cambierò qualcosa ma non toglierò certezze alla squadra”.

Fabio De Sanzo (Gelbison) “Nel primo tempo non abbiamo giocato bene e abbiamo sofferto. Non riuscivamo a reggere i tre attaccanti, perciò ho tolto Infantino per inserire una mezzala d’inserimento e avere più profondità. È stata una gara di carattere e temperamento, in queste partite è importante ottenere punti e il pareggio è giusto. Entrambe le squadre volevano vincere e con il passare dei minuti cresceva il nervosismo. Si è giocato molto con palle lunghe e seconde palle, facilmente controllate da entrambe le difese”.

