Taranto: Capuano, ‘Il risultato è l’essenza del calcio’

Battendo il Latina, il Taranto vince per la prima volta nel 2023 interrompendo un digiuno di gol che durava da quasi 700 minuti. Quasi una maledizione per una squadra che adesso vuol lasciarsi alle spalle un periodo buio.

Dopo il riso e il limone di domenica scorsa, Eziolino Capuano torna a parlare con Antenna Sud a distanza di 48 ore dal successo sul Latina, che, di fatto, spalanca le porte della salvezza diretta “La vittoria ti dà autostima, fa sì che tutti i sacrifici che compi quotidianamente abbiano delle motivazioni notevolissime. Ho ritrovato il solito gruppo, che ha tanta voglia di allenarsi seriamente. Siamo consapevoli che domenica prossima sarà una partita molto difficile, cercheremo di prepararla al meglio come abbiamo sempre fatto”.

Il tecnico rivive il successo di domenica scorsa: “Il calcio è emozioni, essenza del risultato e basta. Sentire tante nefandezze non è bello, come se noi avessimo fatto uno scippo. A parte qualche giocata, il Latina non ha mai tirato in porta. Al contrario, noi abbiamo spinto fino alla fine per portare i punti a casa. Se dicessi che durante la settimana avevamo visto la linea corta dall’opposto, magari si pensa all’autocelebrazione. Va bene tutto, ma vincere al novantesimo una partita del genere è l’apoteosi: quando ho visto quella palla in rete ho provato una gioia immensa che non baratterei con nessun‘altra emozione”.

Capuano elogia Antonio Boccadamo, match winner: “Quando l’ho messo dentro gli ho chiesto di non chiudere troppo, ma di rimanere sempre largo. È stato bravissimo a farsi trovare pronto: è un ragazzo di una serietà unica, un vero soldato, uno di quei calciatori che a me piace molto. Gli ho detto che adesso la gente si aspetta tanto da lui: quando incominci a fare bene, devi dare il massimo per fare benissimo”.

In conclusione, il tecnico del Taranto si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Nella vita le chiacchiere non servono, nel calcio esiste solo il risultato, il resto è tutta aria fritta. Qualcuno mi dica quante squadre sono venute a Taranto e hanno fatto più di due o tre tiri in porta…”.

Condividi su...



Linkedin

email