“Uscire sconfitto in questo modo brucia e non va bene. Non dovevamo perdere quella palla a centrocampo, di fatto abbiamo regalato ai nostri avversari la possibilità di arrivare in porta.

Siamo stati poco pungenti, è vero, ma non mi piace dire che in panchina non avevo cambi: dal punto di vista dell’impegno non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma la nostra è una squadra che non può permettersi regalo. Complimenti al Giugliano, ha sfruttato un nostro errore tattico sulla catena di destra. Quando non puoi vincere, non devi nemmeno perdere”. Così Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, dopo il ko casalingo con il Giugliano. (Foto Max Todaro)

Giugliano: Di Napoli, ‘Vittoria meritata, potevamo chiuderla prima’

“Vittoria meritatissima – commenta Raffaele Di Napoli, tecnico del Giugliano, al termine della gara dello Iacovone con il Taranto -. Il gol è arrivato solo al 90’, ma avremmo potuto sbloccarla molto prima. A parte la rete di Rizzo, ci abbiamo provato in almeno tre occasioni. Non ricordo una conclusione del Taranto, se non un tiro terminato fuori dallo specchio. Dove vogliamo arrivare? Ci godiamo questo successo e il quarto posto in classifica, si vedrà“.