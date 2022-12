Taranto: Capuano, ‘Ecco come sarà il nostro mercato’

Condividi su...

( Di Lorenzo Ruggieri ) Con l’arrivo di Ezio Capuano in panchina, il Taranto ha registrato una metamorfosi kafkiana: da squadra giovane e inesperta a sorniona e opportunista. Il tecnico ha spiegato così i progressi della sua squadra ai microfoni di Antenna Sud Extra: “Volevo fortemente tornare a Taranto e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di approdare nuovamente in riva allo Ionio – ha dichiarato nel corso della trasmissione Rossoblù -. Fino a questo momento abbiamo svolto un ottimo lavoro, generando autostima nella mente dei ragazzi. Ho a disposizione un gruppo eccezionale e abbiamo ottenuto tanti punti senza nessun regalo, subendo anzi diversi episodi. Tuttavia, il girone di ritorno rappresenta un campionato diverso, sappiamo che il cammino verso la salvezza è ancora lungo e tortuoso, ma siamo sulla buona strada. Inoltre, non perderemo mai le nostre caratteristiche principali: umiltà, professionalità e applicazione”.

Le sorprendenti prestazioni di molti giocatori ionici hanno attirato l’interesse di club blasonati, come ha ammesso lo stesso Capuano: “Sapere che diversi calciatori sono attenzionati da squadre importanti è la mia soddisfazione più grande”. L’allenatore, però, ha rassicurato i propri sostenitori circa il mercato in uscita: “Leggo troppe preoccupazioni e inesattezze. Non smantelleremo la squadra, non vogliamo distruggere un bellissimo giocattolo costruito giorno dopo giorno con tanto lavoro. Anzi, cercheremo di rimpinguare il gruppo portando a Taranto giocatori che si adattino allo spogliatoio. Il nostro obiettivo è riportare entusiasmo verso questi ragazzi e l’aumento dei tifosi presenti allo stadio con il Monopoli lo certifica. Abbiamo le idee chiare, andrà via solo chi non fa più parte del progetto. Nelle prossime ho una riunione con la società e il direttore per affrettare qualche trattativa che abbiamo messo su già da qualche mese. Non improvvisiamo nulla, non faremo follie, ma cercheremo di acquistare giocatori validi. Antonini? Le notizie sul suo conto non sono frutto di fantascienza. Ciononostante, non lo daremo via facilmente. Ripeto, la nostra volontà è quella di non snaturare questa squadra”.