Giugliano: “Ogni partita per noi è difficile e impegnativa. Domani affronteremo una squadra ben messa in campo, fisica, camaleontica e con un potenziale offensivo notevole. Variano spesso lo schieramento e hanno diversi giocatori pericolosi in attacco. Li abbiamo studiati e speriamo di fare un’ulteriore prestazione positiva. Abbiamo molte assenze ma non cerchiamo alibi, faremo scelte diverse senza snaturarci”.

Classifica: “I ragazzi sono solo da applaudire per quello che stanno facendo. La classifica attuale rende omaggio a questo straordinario gruppo ma non dobbiamo guardarla. Non voglio illudere nessuno e il nostro obiettivo resta la salvezza, insieme alla crescita di qualche giocatore. Una volta ottenuta la permanenza in Serie C, però, non dovremo fermarci. Non tradiremo mai la maglia che indossiamo e, anche tra mille difficoltà, scenderemo sempre in campo per vincere”.

Infermeria: “Abbiamo perso altri due giocatori importanti, oltre alle solite defezioni. Qualcuno sarà costretto a scendere in campo non al massimo della condizione. Perdiamo anche Raicevic. Questo gruppo, però, ha dimostrato di dare sempre il massimo nonostante le assenze. I ragazzi onorano sempre la maglia e anche domani scenderà in campo una squadra equilibrata. Formiconi è in crescita, è pronto ma non ho ancora scelto se schierarlo dall’inizio. Vona? È un ragazzo d’oro, come tutto il gruppo. Ha fatto benissimo quando è stato chiamato in causa, anche da subentrato. Un allenatore fa delle scelte per il bene della squadra e per sé stesso ma anche stamattina i ragazzi mi hanno dato delle certezze”.

Manto erboso Iacovone: “Giovedì siamo stati costretti ad allenarci nel campo principale, causa indisponibilità del Campo B. Solitamente, preferisco non utilizzarlo in settimana, nemmeno durante le rifiniture. Infatti, ho perso altri due giocatori. Mi dispiace per queste ulteriori assenze ma mi hanno assicurato che verrà rifatto il manto erboso”.

Iniziativa scuola calcio: “È un’iniziativa bellissima, complimenti a chi l’ha ideata e ne ha permesso la realizzazione. Consente l’aggregazione con la città e anche loro ci daranno una mano. Vedere tanti bambini allo stadio è bellissimo, hanno entusiasmo e sono il futuro.Sono molto contento, avremo bisogno anche del loro apporto”. (Foto Max Todaro)