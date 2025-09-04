Taranto capofila di “Melete”: nuove opportunità per i giovani imprenditori

Presentato il progetto di Anci: dieci Comuni uniti per rilanciare turismo e agroalimentare

Presentato a Palazzo di Città, nella mattinata di giovedì 4 settembre, il progetto “Melete – Occasioni e Riflessioni”, finanziato dall’avviso pubblico Anci Giovani e Impresa – II edizione. Ispirato alla Musa del pensiero, capace di trasformare le idee in azioni, il progetto mira a valorizzare le peculiarità del territorio ionico e a favorire la nascita di nuove imprese innovative e sostenibili nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dell’artigianato e del terzo settore.

Attraverso attività di mappatura territoriale, scouting, orientamento e accompagnamento, e con la creazione di una rete intercomunale di Hub Impresa Giovani, Melete offrirà ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni strumenti concreti per sviluppare progetti imprenditoriali coerenti con le vocazioni locali.

“Il nostro impegno è fare in modo che Melete non resti un’iniziativa isolata, ma l’inizio di un percorso condiviso, capace di costruire una comunità coesa e di generare opportunità di lavoro buono per le nuove generazioni” ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti. “I Comuni del partenariato custodiscono risorse preziose che i giovani devono poter valorizzare, affinché partire non sia più una necessità, ma una scelta”.

Sulla stessa linea il vicesindaco Mattia Giorno, che ha sottolineato l’importanza di costruire una rete istituzionale in grado di ascoltare i giovani e tradurre i loro bisogni in azioni concrete. “Grazie alla collaborazione tra amministrazioni e all’utilizzo di strumenti come il Just Transition Fund, i Mini PIA e i bandi ANCI, vogliamo restituire fiducia ai giovani e renderli protagonisti del cambiamento” ha affermato.

La proposta è stata avanzata da un partenariato di dieci Comuni – Taranto (capofila), Carosino, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Lizzano, Palagianello, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Statte – insieme al Dipartimento Jonico dell’Università di Bari e a sei realtà private: Programma Sviluppo, Associazione Turismatica-mente – Puglia Startup, SafesPro, Aps Ets Taranto Makers.

Il primo incontro del progetto è in programma il 9 settembre a Castellaneta.

