Taranto, caos sulla SP104: trattore perde olio, feriti e tamponamenti

A farne le spese due motociclisti, trasportati all’ospedale Santissima Annunziata

Disagi e paura sulla SP-104, in direzione dell’ospedale San Cataldo, a Taranto, per una copiosa perdita di olio idraulico da parte di un trattore in transito. Il mezzo, appartenente a una ditta locale, ha lasciato una lunga e scivolosa scia sulla carreggiata rendendo l’asfalto estremamente pericoloso per i mezzi in circolazione.

A farne le spese sono stati due motociclisti, che, ignari della presenza del liquido, hanno perso il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure del caso.

La perdita d’olio ha generato ulteriori disagi: diversi tamponamenti si sono verificati tra autovetture che, prive di aderenza, non sono riuscite a evitare l’impatto. Alcuni veicoli sono rimasti bloccati sul posto, impossibilitati a proseguire a causa della scivolosità della strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla regolazione del traffico, notevolmente rallentato in entrambi i sensi di marcia. Sono attualmente in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità e quantificare i danni materiali provocati dalla perdita. (Foto Francesco Manfuso)

