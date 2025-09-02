Taranto, cantieri BRT, Confcommercio: “Tutelare le attività del Borgo”

Confcommercio Taranto lancia l’allarme sui cantieri delle nuove linee BRT (Bus Rapid Transit), in corso in città e destinati a proseguire fino al 31 dicembre. L’associazione di categoria evidenzia come l’avvio dei lavori, senza un’adeguata programmazione, stia già causando disagi significativi alla circolazione e alle attività commerciali.

“Variazioni della viabilità e centinaia di parcheggi cancellati stanno mettendo in seria difficoltà i negozi, soprattutto nelle aree più frequentate”, afferma il presidente provinciale Leonardo Giangrande, che sottolinea la preoccupazione crescente tra i commercianti, aggravata dall’imminente riapertura delle scuole.

Confcommercio chiede all’Amministrazione comunale misure concrete per mitigare l’impatto dei lavori, proponendo l’utilizzo di aree demaniali del Borgo e di Tre Carrare, spazi della Marina Militare attualmente non utilizzati, il potenziamento dei parcheggi Oberdan e Icco con rampe prefabbricate e una mappatura dei passi carrabili per eliminare quelli non in regola.

“Comprendiamo l’importanza del progetto BRT, che potrà migliorare la mobilità urbana, ma non possiamo accettare che il commercio locale paghi il prezzo più alto”, dichiara Giangrande.

Con il Natale alle porte, periodo strategico per il settore, Confcommercio chiede l’apertura immediata di un tavolo permanente di confronto “Emergenza cantieri BRT” con Comune e stakeholder, per monitorare i problemi e trovare soluzioni rapide. “Al capolinea si deve arrivare tutti insieme, senza lasciare indietro pezzi del commercio urbano”, conclude Giangrande.

