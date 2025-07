Taranto, Camion finisce fuori strada sulla SS100: tragedia sfiorata a San Basilio

SAN BASILIO MOTTOLA (TA) – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 10 luglio sulla strada statale 100, all’altezza dell’incrocio di San Basilio, nel territorio di Mottola. Un mezzo pesante e’ finito in un dirupo, rimanendo in bilico e di traverso rispetto alla carreggiata.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Taranto e del distaccamento di Castellaneta e le forze dell’ordine, impegnati sia nel recupero del mezzo che negli accertamenti sulle cause dell’incidente. La circolazione ha subito forti rallentamenti per tutta la durata delle operazioni.

