Taranto, cambio al vertice della Questura jonica

TARANTO- Dopo quasi trenta mesi il dott. Giuseppe Bellassai dal prossimo 25 ottobre lascera’ la guida della Questura di Taranto per un nuovo incarico a Perugia, si era insediato l’1 maggio 2019, al suo posto il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, dr. Massimo Gambino, 55 anni, è entrato in Polizia nel settembre 1988 e fino al 1991 presso la Questura di Campobasso ha ricoperto i ruoli di Dirigente Digos ed Ufficio Stranieri. Tra il ’91 e il ’92 presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Tra il 1992 e il 1996, è stato in forza al Centro interprovinciale Criminalpol Puglia-Basilicata e, successivamente, sino al 2005 alla Squadra Mobile di Lecce dove ha concluso numerose operazioni contro la criminalità comune ed organizzata, nonché è stato direttamente impegnato nelle attività di contrasto agli sbarchi clandestini ed indagini connesse.

Nel periodo in esame sono stati costituiti gruppi di lavoro con l’FBI e la DEA statunitensi, con scambi diretti anche a Miami. Sempre negli stessi anni sono stati costituiti gruppi di lavoro misti italo-tedeschi ed italo-olandesi, per le indagini sui clan criminali operanti a livello internazionale.

Dall’agosto 2005 e sino a luglio 2015 Capo di Gabinetto della Questura di Lecce, con funzioni di stretta collaborazione con il Questore, di raccordo dei vari Uffici e di pianificazione e predisposizione di tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Negli ultimi tre anni ha svolto le funzioni di Vicario del Questore di Perugia occupandosi di manifestazioni internazionali culturali e religiose, nonché dell’evento sismico che colpì l’Umbria nell’ottobre del 2016.