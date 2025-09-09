Taranto, Calliope e vice sindaco all’Expo 2025 di Osaka

TARANTO – Il lavoro della casa delle tecnologie Calliope e le ricerche portate avanti sono state presentate in Giappone all’Expo 2025 dal vicesindaco giorno e dal dirigente Asl Sardone. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: calliope Continue Reading Previous Taranto, biotecnologie: prospettive per i giovaniNext Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita potrebbe interessarti anche Taranto, primo giorno di scuola: si parte con l’Archita 9 Settembre 2025 Laura Milano Taranto, biotecnologie: prospettive per i giovani 9 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Filcams vicina ai precari del turismo 9 Settembre 2025 Leo Spalluto Manduria: quartiere Sant’Antonio tra scoperte, lavori e disagi 9 Settembre 2025 Marzia Baldari Parco eolico, Manduria impugna la delibera 9 Settembre 2025 Marzia Baldari Grottaglie, convegno JTF: bandi e opportunità per imprese di Taranto 9 Settembre 2025 Redazione
