Taranto Calcio, parte l’era Ladisa: assegnata ufficialmente la nuova matricola

TARANTO – È nata ufficialmente la nuova realtà calcistica della città ionica. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha infatti assegnato il numero di matricola 964441 alla nuova società sportiva Taranto 2025 SSD, sancendo l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio rossoblù.

La società è stata costituita dalla Finlad, holding dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, a cui il Comune di Taranto ha affidato il titolo sportivo per proseguire l’attività agonistica dopo le recenti vicissitudini societarie.

Di seguito il comunicato della FIGC:

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha assegnato il numero di matricola provvisorio per l’affiliazione della nuova Società Sportiva Taranto 2025 SSD, costituita dalla Finlad dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, a cui il Comune ha affidato il titolo. In tutti i documenti ufficiali, la nuova società avrà come numero di riconoscimento il 964441.”

