8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto Calcio, parte l’era Ladisa: assegnata ufficialmente la nuova matricola

Anthony Carrano 8 Agosto 2025
centered image

TARANTO – È nata ufficialmente la nuova realtà calcistica della città ionica. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha infatti assegnato il numero di matricola 964441 alla nuova società sportiva Taranto 2025 SSD, sancendo l’inizio di un nuovo capitolo per il calcio rossoblù.

La società è stata costituita dalla Finlad, holding dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, a cui il Comune di Taranto ha affidato il titolo sportivo per proseguire l’attività agonistica dopo le recenti vicissitudini societarie.

Di seguito il comunicato della FIGC:

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha assegnato il numero di matricola provvisorio per l’affiliazione della nuova Società Sportiva Taranto 2025 SSD, costituita dalla Finlad dei fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, a cui il Comune ha affidato il titolo. In tutti i documenti ufficiali, la nuova società avrà come numero di riconoscimento il 964441.”

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Lecce, idea Sottil per rinforzare l’attacco: può arrivare in prestito oneroso

8 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Casarano, raggiunta quota mille abbonati. Filograna: “La società ringrazia di cuore”

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Casarano, colpo a centrocampo: arriva Lulic

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Monopoli, Maguette Fall ha firmato

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Picerno, Cecere passa in prestito alla Scafatese

8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Virtus Francavilla, Magrì: “Altri tre o quattro elementi per completare la rosa”

8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Francesco D’Errico alla guida dell’UDC della provincia di Taranto

8 Agosto 2025 Redazione

Taranto, igiene urbana: potenziati i controlli della Polizia Locale

8 Agosto 2025 Redazione

Taranto Calcio, parte l’era Ladisa: assegnata ufficialmente la nuova matricola

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Lecce, idea Sottil per rinforzare l’attacco: può arrivare in prestito oneroso

8 Agosto 2025 Alessandro Zanzico