Taranto calcio, manifestazioni di interesse: scadenza il 6 agosto

Fondo perduto di 200 mila euro per partecipare al campionato di Eccellenza

Dopo la dichiarazione di fallimento del Taranto FC da parte del Tribunale di Taranto lo scorso 16 luglio, il Comune compie il primo passo concreto per garantire la continuità della tradizione calcistica cittadina.

Con una nota ufficiale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha comunicato la possibilità di attivare la procedura prevista dall’articolo 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), che consente l’iscrizione in sovrannumero al Campionato Regionale di Eccellenza 2025/2026.

La Presidenza del Comune di Taranto, acquisita al protocollo n. 178344 del 29 luglio 2025, ha quindi avviato l’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di una nuova società sportiva rappresentativa della città, che conservi il nome “Taranto” e i tradizionali colori rosso e blu. Il soggetto selezionato dovrà disporre di solidità economica, un progetto sportivo credibile e la capacità organizzativa necessaria per affrontare la nuova stagione sportiva.

Il nuovo club, che potrà essere una ASD o SSD già costituita o costituenda, dovrà impegnarsi a stabilire la propria sede nel territorio comunale e a rispettare rigorosi requisiti di legalità, onorabilità e sostenibilità, come previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti federali. È richiesto, tra l’altro, un piano triennale comprensivo di business plan, obiettivi sportivi (prima squadra, settore giovanile e femminile), proposte di marketing territoriale, progetti di gestione degli impianti comunali – con riferimento specifico allo stadio Erasmo Iacovone, attualmente in fase di ristrutturazione nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – e impegni per le strutture temporanee che ospiteranno le attività fino al completamento dei lavori.

Il soggetto selezionato dovrà anche produrre un assegno circolare non trasferibile di 200.000 euro (fondo perduto) intestato alla FIGC, come previsto dall’art. 52, comma 10, delle NOIF, a titolo di contributo per l’ammissione in sovrannumero al campionato. La documentazione dovrà essere corredata da autocertificazioni relative alla composizione societaria, all’assenza di precedenti penali e sportivi rilevanti, alle referenze bancarie e a eventuali accordi con sponsor e partner istituzionali.

Le proposte complete di tutta la documentazione richiesta dovranno essere inviate tramite PEC non oltre le ore 23:59 del 6 agosto 2025. La valutazione dei progetti sarà affidata al sindaco, coadiuvato dai dirigenti comunali competenti, con facoltà di convocare i proponenti per chiarimenti. Il Comune si riserva la possibilità di non manifestare alcun gradimento qualora nessuna proposta venga ritenuta adeguata, o di revocare la procedura in qualsiasi momento, senza obblighi verso i partecipanti. L’amministrazione specifica infine che la selezione non garantisce l’iscrizione automatica al campionato, che resta di esclusiva competenza della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti.

La società prescelta ha tempo fino alle 17.00 dell’11 agosto per formalizzare l’iscrizione al campionato di Eccellenza pugliese.

