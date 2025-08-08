Taranto calcio, il sindaco invita Ladisa e Warren a unire le forze

Piero Bitetti: “Possono trovare un punto d’incontro comune e garantire un futuro vincente”

“Il futuro del Taranto Calcio può nascere oggi sotto i migliori auspici”. Con queste parole, Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato l’apertura reciproca tra il gruppo Ladisa e l’imprenditore statunitense David Warren.

Il primo cittadino ha accolto con apprezzamento le dichiarazioni di Warren, che ha manifestato disponibilità a collaborare con il nuovo assetto societario, sottolineando “sensibilità, rispetto e sincero attaccamento alla nostra città, pur non appartenendo a questo territorio”.

Bitetti ha espresso soddisfazione anche per la posizione del gruppo Ladisa, che “sin dal primo giorno ha saputo interpretare con lucidità e determinazione lo spirito con cui intendiamo far rinascere il calcio rossoblù”, puntando su una squadra solida, radicata nel territorio ma aperta alle competenze e alle reti internazionali.

Il sindaco ha auspicato che le due realtà possano trovare un terreno comune per sviluppare “un progetto ambizioso, credibile e vincente”, con l’obiettivo di raggiungere rapidamente traguardi importanti e restituire alla città una squadra all’altezza della sua storia e delle sue aspirazioni.

