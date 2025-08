Taranto Calcio: anche un imprenditore americano interessato al club

Il Taranto Calcio è alla ricerca di un nuovo proprietario e il tempo stringe: c’è possibilità fino al 6 agosto per presentare le manifestazioni d’interesse direttamente al sindaco Piero Bitetti.

Nelle ultime ore è emersa la notizia di un imprenditore americano accostato al club rossoblù. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, seppur l’identità resti riservata, sembrerebbe concreta la volontà dell’investitore di rilevare la società ionica. Attraverso un intermediario locale, l’imprenditore avrebbe già richiesto informazioni dettagliate e fornito garanzie economiche preliminari, segnale di un approccio serio e deciso.

Va precisato, tuttavia, che al momento sulla scrivania del primo cittadino non è giunta alcuna manifestazione ufficiale. Del resto, per garantire la solvibilità richiesta saranno necessari tempi tecnici superiori a una singola giornata. L’interesse americano c’è stato, ed è stato reale, ma resta da capire se si tradurrà in un passo formale.

Intanto, le interlocuzioni tra il Comune e potenziali cordate o singoli imprenditori proseguono in maniera costante. La partita per il futuro del Taranto Calcio è aperta e i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi si presenterà come candidato ufficiale a diventare il nuovo proprietario del club.

