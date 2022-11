Condividi su...

Con un cestino calava la droga dal balcone di un appartamento abbandonato, in una palazzina della Città vecchia di Taranto, rispondendo alle richieste dei tossicodipendenti. Il presunto ‘pusher’, di 47 anni, è stato scoperto e arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio il cestino, calato con una corda, permetteva lo scambio della droga con il denaro. I carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento sorprendendo l’uomo con 9 grammi di cocaina, 100 euro in contanti, appena ricevuti da un acquirente, e materiale idoneo per il confezionamento delle dosi. Su disposizione del pm di turno, il 47enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.